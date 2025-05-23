Муниципальный форум «Управдом» прошел в Котельниках
В Доме культуры «Силикат» в Котельниках 22 мая состоялся традиционный муниципальный форум «Управдом». Мероприятие собрало представителей управляющих компаний, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, а также активных жителей городского округа Котельники.
В ходе форума были подробно обсуждены вопросы благоустройства жилых микрорайонов, в частности работы, запланированные и выполняемые в микрорайоне Силикат в 2025 году. Среди ключевых объектов комплексного благоустройства названы дома № 20, 21, 22, 23, 24, 25, а также дома № 3 и № 5. Особое внимание уделено ремонту автомобильной дороги, проходящей между домами № 19 и № 27 в микрорайоне, что значительно улучшит транспортную доступность и комфорт жителей.
Кроме того, на форуме рассказали о благоустройстве территории пруда, расположенного вблизи дома № 26 микрорайона Силикат. Эти работы направлены на создание комфортной и экологически приятной зоны отдыха для местных жителей.
Отдельным важным вопросом стало информирование граждан о переходе на электронный единый платежный документ (ЕПД) через Региональный портал государственных услуг. Представители администрации подробно рассказали о преимуществах нового способа оплаты коммунальных услуг, который упрощает процесс и повышает прозрачность расчетов.
Форум «Управдом» в Котельниках стал площадкой для открытого диалога между жителями и управляющими организациями, позволив обсудить текущие проблемы и планы по развитию городской инфраструктуры. Участники отметили важность подобных встреч для совместного улучшения качества жизни в городском округе.