Муниципальный форум «Управдом» прошел в Котельниках

В Доме культуры «Силикат» в Котельниках 22 мая состоялся традиционный муниципальный форум «Управдом». Мероприятие собрало представителей управляющих компаний, сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, а также активных жителей городского округа Котельники.

В ходе форума были подробно обсуждены вопросы благоустройства жилых микрорайонов, в частности работы, запланированные и выполняемые в микрорайоне Силикат в 2025 году. Среди ключевых объектов комплексного благоустройства названы дома № 20, 21, 22, 23, 24, 25, а также дома № 3 и № 5. Особое внимание уделено ремонту автомобильной дороги, проходящей между домами № 19 и № 27 в микрорайоне, что значительно улучшит транспортную доступность и комфорт жителей.

Кроме того, на форуме рассказали о благоустройстве территории пруда, расположенного вблизи дома № 26 микрорайона Силикат. Эти работы направлены на создание комфортной и экологически приятной зоны отдыха для местных жителей.