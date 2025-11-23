Муниципальный форум «Подмосковье» прошел в Мытищах

Тематическое мероприятие состоялось в Мытищах. На нем подвели итоги работы в округе в этом году и обсудили планы на 2026 год.

Участие в форуме приняли глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, депутаты Мособлдумы Михаил Мурзаков и Александр Легков, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов. Также в обсуждении поучаствовали муниципальные депутаты, сторонники партии «Единая Россия», бойцы СВО, активисты «Молодой гвардии», общественники и волонтеры.

Темами стали промежуточные итоги работы в уходящем году и задачи на следующий год. В том числе поговорили о реализации Народной программы «Единой России». Так, с 2021 года уже выполнили более 10 тысяч наказов от жителей: это возведение соцобъектов, обновление дорог и благоустройство.

«Народная программа постоянно дополняется новыми инициативами граждан. Мы готовы их поддерживать и качественно воплощать в жизнь», — добавила Юлия Купецкая.