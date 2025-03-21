Муниципальный форум молодых педагогов прошел в Дмитрове

Форум организовали специалисты управления образования и Общероссийского профсоюза образования. В нем приняли участие молодые педагоги детских садов и школ из разных муниципалитетов Подмосковья.

«Современное образование требует от педагогов не только глубоких знаний, но и гибкости, готовности к постоянному развитию. Уверен, что сегодняшние участники форума станут теми, кто сформирует будущее нашей образовательной системы, воспитает поколение, способное мыслить критически, действовать креативно и быть конкурентоспособным в быстро меняющемся мире», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Начальник управления образования Татьяна Малинникова отметила, что именно молодым педагогам предстоит отвечать на запросы общества через 10 лет. Она представила доклад «Учитель 2035 и ученик 2035. Чему и как научить детей будущего?», в котором подчеркнула, что цифровые дневники, искусственный интеллект и роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

«Ученик „Поколения W“ будет легко осваивать новые технологии, менять компетенции в зависимости от потребностей дня, но ему будет трудно концентрироваться, критически мыслить и коммуницировать в реальной жизни. Наша задача — быть готовыми к работе с этим поколением, чтобы знать их сильные и слабые стороны и обращать их на благо образовательного процесса», — отметила Татьяна Владимировна.