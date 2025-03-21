Муниципальный форум молодых педагогов прошел в Дмитрове
Более 200 учителей приняли участие в муниципальном форуме «Педагог — 2035: раскрывая потенциал, создавая возможности». Мероприятие прошло в Центре детского творчества «Радуга».
Форум организовали специалисты управления образования и Общероссийского профсоюза образования. В нем приняли участие молодые педагоги детских садов и школ из разных муниципалитетов Подмосковья.
«Современное образование требует от педагогов не только глубоких знаний, но и гибкости, готовности к постоянному развитию. Уверен, что сегодняшние участники форума станут теми, кто сформирует будущее нашей образовательной системы, воспитает поколение, способное мыслить критически, действовать креативно и быть конкурентоспособным в быстро меняющемся мире», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.
Начальник управления образования Татьяна Малинникова отметила, что именно молодым педагогам предстоит отвечать на запросы общества через 10 лет. Она представила доклад «Учитель 2035 и ученик 2035. Чему и как научить детей будущего?», в котором подчеркнула, что цифровые дневники, искусственный интеллект и роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни.
«Ученик „Поколения W“ будет легко осваивать новые технологии, менять компетенции в зависимости от потребностей дня, но ему будет трудно концентрироваться, критически мыслить и коммуницировать в реальной жизни. Наша задача — быть готовыми к работе с этим поколением, чтобы знать их сильные и слабые стороны и обращать их на благо образовательного процесса», — отметила Татьяна Владимировна.
В форуме также приняла участие депутат Московской областной Думы и лидер профсоюза работников образования в Дмитрове Марина Шевченко.
«Сегодня мы ищем новые отправные точки для самих себя, для развития, чтобы идти вперед вместе с обществом и страной», — подчеркнула она.
Директор Дмитровской школы № 8 Людмила Корягина проанализировала траектории профессионального развития молодых педагогов и отметила, что они должны непрерывно обучаться и самосовершенствоваться.
В рамках форума организовали секции и мастер-классы. Модераторами выступили ведущие эксперты в образовании: руководитель региональной инновационной площадки «Наставничество» Людмила Корягина, учитель начальных классов Дмитровской школы № 8 Лариса Мелешко, победитель XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Наталья Авдеева и председатель Молодежного совета Ольга Васильева.
В конце мероприятия провели патриотический флешмоб, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие «Педагог — 2035» стало важным шагом в подготовке молодых учителей к вызовам будущего.