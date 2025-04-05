Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры прошел в Дубне

В наукограде Дубна впервые провели муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Ворошиловский стрелок». Участие в соревнованиях приняли команды из шести местных школ.

Всего в игре соревновались 12 школьников, но до финала добрались только двое. Программа игры включала четыре испытания: стрельбу, сборку и разборку автомата на скорость, метание гранаты и отжимания с акцентом на технику выполнения. Каждая команда состояла из двух участников — юноши и девушки. За ходом соревнований следило строгое жюри, состоящее из сотрудников полиции, которые сами регулярно тренируются в подобных навыках в рамках служебной подготовки.

«Я думаю, игра „Ворошиловский стрелок“ понравится ребятам, и в нашем городе она будет проводиться ежегодно», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

По итогам состязаний определили победителей в личном зачете, где девочки соревновались наравне с мальчиками. Первое место заняли юнармейцы школы № 7, которые теперь представят Дубну на региональном этапе.

На следующий этап также пройдут ученики гимназии № 11, уступившие победителям лишь незначительное количество баллов. Региональные соревнования «Ворошиловский стрелок» состоятся после 20 апреля.