Муниципальный этап всероссийских соревнований по шахматам прошел в Люберцах

Отборочные игры состязания «Белая ладья» состоялись 12 февраля во дворце спорта «Триумф». Участие в них приняли 18 команд из общеобразовательных учреждений округа.

Юные шахматисты продемонстрировали высокий уровень мастерства, знание стратегии и тактики, а также волю к победе. Интеллектуальная борьба была напряженной — каждый ход требовал максимальной концентрации и точности.

По итогам соревнований первое место заняла команда гимназии № 41, второе — гимназии № 18, третье — гимназии № 5. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил участников и их наставников с достойной игрой и пожелал новых побед.

Команда-победительница из гимназии № 41 представит свой округ на областных соревнованиях «Белая ладья». Мероприятие пройдет с 8 по 12 апреля в Доме космонавтов в поселке Звездный городок.