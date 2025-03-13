Муниципальный этап турнира по пулевой стрельбе прошел в Серпухове

В Серпухове прошел этап военно-патриотической игры «Ворошиловский стрелок» под руководством Центра внешкольной работы в тире образовательного учреждения № 13. В нем приняли участие восемь команд — мальчики и девочки 14-15 лет.

Военно-патриотическая игра создана для того, чтобы вызвать у школьников интерес к стрелковым видам спорта, подготовить их к защите Отечества и повысить навыки обращения с оружием.

В турнире по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров приняли участие восемь команд из восьми школ. Каждый стрелок делал по пять пробных и 10 зачетных выстрелов.

Игра состояла из пяти этапов: стрельба из пневматической винтовки, метание учебных гранат, выполнение отжиманий в упоре лежа, творческий конкурс агитбригады и сборка/разборка учебного автомата Калашникова. Для каждого этапа были свои критерии оценки. В конкурсе агитбригад команды получали наивысший балл за оригинальность, артистизм, содержательность и соблюдение регламента.

Победили муниципального этапа представят городской округ Серпухов на областных соревнованиях 23 апреля.