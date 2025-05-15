Муниципальный этап спортивного проекта «Вызов первых» прошел в Серпухове

На стадионе «Спартак» в Серпухове провели муниципальный этап Всероссийского проекта «Движения Первых» «Вызов первых». Спортивное событие объединило 16 команд и порядка ста учащихся школ округа.

Юных участников разделили на четыре возрастные категории: с первого по одиннадцатый класс. Ребята состязались в следующих дисциплинах: классики, вышибалы, гимнастика, спортивная скакалка и прыжки через резинку. Каждый школьник продемонстрировал свои физические данные, а также умение действовать сообща и поддерживать других игроков команды.

Отметим, что проект «Вызов первых» — система спортивных активностей, призванных вдохновить взрослых и детей заниматься физкультурой, осваивать новые направления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.

Возрастное ограничение: 6+