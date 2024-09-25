Муниципальный этап школьной игры «Мое Подмосковье» прошел в Мытищах

Организатором настольной игры о родном крае выступила Московская областная Дума. Главная цель проекта — познакомить детей Московской области с культурным наследием и историей родного края. Школьники оценили игру по достоинству, ведь во время прохождения викторины им удалось узнать много интересных фактов о регионе и проверить свои знания.

Победитель муниципального этапа примет участие в региональном, который пройдет в Истре 8 октября в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Здесь выставлены уникальные исторические экспозиции. «Новый Иерусалим» является одним из крупнейших в России, его музейный фонд — порядка 200 тысяч единиц, среди которых исторические, этнографические и археологические коллекции.

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