Муниципальный этап школьной баскетбольной лиги завершился в Мытищах

В городском округе Мытищи завершились отборочные соревнования среди девушек в рамках Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Победу одержала команда школы № 24, которая теперь будет представлять округ на региональном этапе соревнований.

Проект «КЭС-БАСКЕТ» был запущен в 2007 году в Пермском крае как краевой чемпионат, и с тех пор значительно расширил свои масштабы. Спонсором лиги выступила российская компания «Комплексные энергетические системы», что позволило проекту получить своё титульное название. Основная цель лиги — вовлечение как можно большего числа школьников в занятия физкультурой и спортом, а также популяризация здорового образа жизни.

В следующем году соревнования станут всероссийскими, что свидетельствует о росте популярности и значимости проекта. В сезоне 2023/24 лига объединила более 17 тысяч школьных команд из 80 регионов России, что делает ее одним из крупнейших спортивных мероприятий для школьников в стране.

Победа команды школы № 24 — это не только значимое достижение для самих участниц, но и важный шаг для всего округа на пути к продвижению спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Желаем команде удачи на региональном этапе и надеемся на достойное представление нашего округа.

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