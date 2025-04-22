Муниципальный этап «Президентских спортивных игр» начался в Подольске

Около 300 школьников из 23 команд, представляющих общеобразовательные учреждения Подольска, приняли участие в муниципальном этапе «Президентских спортивных игр». В составе каждой команды — 12 учеников 2010–2012 годов рождения.

На данный момент участники уже продемонстрировали свои навыки в настольном теннисе и баскетболе. Впереди их ждут соревнования по волейболу и легкой атлетике.

Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и посвящено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Игры проходят в четыре этапа: школьный этап завершился 15 апреля, а муниципальный продлится до 25 апреля.

По итогам всех состязаний будет выбрана команда-победитель, которая представит Подольск на региональном этапе соревнований.