Муниципальный этап летнего фестиваля ГТО пройдет в Люберцах 15 апреля

Среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы 15 апреля пройдет муниципальный этап летнего фестиваля всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал руководитель Центра тестирования ГТО в Люберцах Евгений Петров, фестиваль проведут в два этапа.

«Муниципальный этап состоится 15 апреля на базе стадиона „Урожай“ в поселке Томилино в Люберцах. А региональный пройдет 26 апреля на базе спортивного комплекса „Строитель“ в Мытищах», — пояснил он.

Евгений Петров отметил, что участниками мероприятия могут стать обучающиеся общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы в возрасте от 12 до 15 лет.

Предварительные заявки принимают до 14 апреля по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.