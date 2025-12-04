Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года» начался в Королеве

Муниципальный этап престижного педагогического конкурса «Воспитатель года Подмосковья» стартовал в наукограде 2 декабря. В состязании приняли участие семь опытных педагогов из детских садов Королева.

Конкурсанты представили свои уникальные авторские программы работы с дошкольниками. Воспитатели рассказали, почему выбрали эту профессию, поделились опытом работы, методиками и инновационными подходами, которые позволяют эффективно развивать интеллектуальные способности детей, формировать у них эмоциональную устойчивость и социальные компетенции.

На следующих этапах конкурса педагогам предстоит продемонстрировать свои практические навыки и творческие способности. Жюри будет оценивать эффективность представленных образовательных технологий и педагогических подходов.

Победитель муниципального этапа будет участвовать в финале областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья», который пройдет в следующем году.