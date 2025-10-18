Муниципальный этап конкурса волонтеров прошел в Котельниках

В городском округе Котельники прошел муниципальный этап конкурса амбассадоров волонтерского движения. Участники демонстрировали жюри знания о добровольчестве, рассказывали о своем опыте участия в различных активностях, а также предлагали проекты и инициативы.

Конкурс объединил самых деятельных и неравнодушных молодых людей, которые готовы представлять волонтерское движение на новом уровне. Участники обменивались опытом и идеями.

Уровень выступления конкурсантов был настолько высоким, что члены жюри с трудом выбирали среди кандидатов самых перспективных и талантливых.

Победители муниципального этапа представят городской округ Котельники на региональном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.