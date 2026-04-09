Муниципальный этап конкурса школьных учителей начался в Лобне

В школе № 9 городского округа Лобня состоялось торжественное открытие муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют — 2026». Площадкой для проведения нового этапа стал актовый зал этого образовательного учреждения, так как в 2025 году победителем конкурса стала учитель английского языка школы № 9 Дарья Бондарева.

В состав жюри вошли главный эксперт Управления образования Лидия Прилепская, эксперт Надежда Слесарук, председатель Профсоюза Альбина Рамазанова, учитель школы № 10 Юлия Никитина, учитель школы № 9 Эльвира Кравченко и победитель конкурса прошлого года Дарья Бондарева. Председатель жюри — исполняющая обязанности начальника Управления образования Анастасия Акимова.

Креативный подход организаторы продемонстрировали уже на этапе жеребьевки: чтобы определить порядок выступлений, участники получили имбирные пряники с эмблемой конкурса и номером на обороте.

«„Педагогический дебют“ — это не только соревнование, но и возможность для профессионального роста, обмена опытом и знакомства с коллегами из разных школ. Каждый участник представит свое педагогическое кредо, поделится инновационными методиками и покажет, как можно сделать уроки по-настоящему интересными и запоминающимися», — отметил в своем канале первый заместитель главы администрации Владимир Зиновьев.

Впереди участников ждут конкурсные испытания, которые откроют новые имена в системе образования Лобни.