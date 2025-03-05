Муниципальный этап конкурса «Педагог года» прошел в Мытищах

Около 50 специалистов сразились за звание лучшего педагога. Учителя с разным трудовым стажем показали свои навыки преподавания.

Итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года — 2025» подвели на торжественной церемонии в Доме культуры «Яуза».

Боролись за звание лучших 50 специалистов. Конкурс посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Подвиг учителей в военные годы невозможно оценить и измерить, ведь они продолжали давать знания детям, невзирая на тяготы. Педагогический стаж участников конкурса очень разный однако, объединил их творческий подход и неподдельная любовь к своему делу и ученикам.

Победителями в номинациях стали: «Педагогический дебют» — учитель математики школы № 19 Светлана Даниелян, «Воспитатель года» — воспитатель дошкольного отделения гимназии № 17 «Золотая рыбка» Елена Вчерашняя, «Самый классный классный» — учитель истории и обществознания гимназии № 16 Александр Карпов.

Звание «Учитель года» получил учитель истории и обществознания школы № 14 Григорий Товпеко.

Педагогический конкурс еще раз доказал, что педагоги мытищинских школ — лучшие. Ими гордятся не только образовательные учреждения, но и весь городской округ. Отдельное благодарность в этот день выразили ветеранам педагогического труда.