Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» прошел в Подольске

В соревнованиях приняло участие более 120 учащихся из разных школ муниципалитета. Конкурсная часть слета состояла из практических и теоретических заданий.

Юные автоинспекторы соревновались в знании правил дорожного движения и умении оказывать первую помощь. Школьники также продемонстрировали навыки безопасного ориентирования в дорожной инфраструктуре и индивидуального фигурного вождения велосипеда.

Победителем муниципального этапа в командном зачете стала команда школы № 20. Теперь ребята будут представлять Подольск на региональном этапе всероссийского конкурса. Второе место заняла команда школы № 11, на третьем месте — учащиеся гимназии имени Подольских курсантов.

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.