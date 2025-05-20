Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» прошел в Подольске

В соревнованиях приняло участие более 120 учащихся из разных школ муниципалитета. Конкурсная часть слета состояла из практических и теоретических заданий.
Юные автоинспекторы соревновались в знании правил дорожного движения и умении оказывать первую помощь. Школьники также продемонстрировали навыки безопасного ориентирования в дорожной инфраструктуре и индивидуального фигурного вождения велосипеда.
Победителем муниципального этапа в командном зачете стала команда школы № 20. Теперь ребята будут представлять Подольск на региональном этапе всероссийского конкурса. Второе место заняла команда школы № 11, на третьем месте — учащиеся гимназии имени Подольских курсантов.
Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
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