Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо-2025» прошел в Истре

Для юных инспекторов дорожного движения в Истре провели конкурс «Безопасное колесо-2025». После подведения итогов лучший отряд представит округ на областном этапе состязаний.
Первая часть муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо-2025» прошла в центре «Ровесник». Юные инспектора дорожного движения продемонстрировали свои знания и навыки безопасного поведения на дорогах. К примеру, оказание первой медицинской помощи и фигурное вождение.
Второй этап мероприятия провели в школе № 2. Юные инспектора представили зрителям яркие и запоминающиеся номера. Оценивали выступления сотрудники Госавтоинспекции. В подарок всем участникам вручили светоотражающие браслеты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новых пешеходных переходах через железнодорожные пути в Подмосковье.
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