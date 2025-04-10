Муниципальный этап игры «Зарница» прошел в Подольске

Соревнования проводили на базе Дома Юнармии в школе имени Дмитрия Зернова. В них приняли участие 25 команд юнармейцев.

Участникам военно-патриотической игры «Зарница 2.0» нужно было пройти через множество сложных испытаний. Ребята показывали свое мастерство в строевой подготовке, демонстрировали навыки оказания первой помощи, преодолевали полосу препятствий и проверяли знания по истории Отечества. Каждый этап соревнований требовал от юнармейцев не только физической выносливости, но и слаженной работы в команде и умения быстро принимать решения.

В итоге победителями муниципального этапа стали отряд «Варяг» из гимназии № 7 в старшей возрастной категории и отряд «Атом 11» из школы № 11 в средней возрастной категории. Теперь эти команды представят Подольск на региональном этапе военно-патриотической игры.