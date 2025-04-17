Муниципальный этап фестиваля ГТО прошел в Воскресенске

Соревнования состоялись на стадионе «Химик» и были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие восемь команд учреждений образования Воскресенска.

В состав каждой команды входило по четыре участника. Им нужно было пробежать дистанции 60, 1500 и 2000 метров, прыгнуть в длину с места, подтянуться на высокой перекладине, метнуть мяч как можно дальше, а также выполнить ряд других упражнений.

Итоги командного первенства подведут 18 апреля. Школьники, показавшие лучшие результаты, будут отобраны в состав команды городского округа и примут участие в региональном этапе фестиваля, который будет проходить в Мытищах 26 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.