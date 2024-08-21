Муниципальный чемпионат по водно-моторному спорту провели в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Чемпионат Химок по водно-моторному спорту прошел в акватории канала имени Москвы. Спортсмены соревновались на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил.

Сильнейшие спортсмены получили медали, кубки и дипломы. Первое место занял Александр Барменков, серебряную медаль выиграл Артемий Половинкин, третьим стал Андрей Панюшкин.

«Результаты и успехи наших спортсменов говорят сами за себя. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым победам и свершениям. Мы очень гордимся вами, вы большие молодцы!» — отметила лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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