Муниципальный чемпионат по водно-моторному спорту провели в Химках

Чемпионат Химок по водно-моторному спорту прошел в акватории канала имени Москвы. Спортсмены соревновались на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил.

Сильнейшие спортсмены получили медали, кубки и дипломы. Первое место занял Александр Барменков, серебряную медаль выиграл Артемий Половинкин, третьим стал Андрей Панюшкин.

«Результаты и успехи наших спортсменов говорят сами за себя. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым победам и свершениям. Мы очень гордимся вами, вы большие молодцы!» — отметила лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова.

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