Муниципальные практики Подмосковья вошли в число лучших в России

Минстрой России подвел итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В число победителей вошли два проекта из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Проект «„Умный город“ — комфорт, удобство, безопасность и простота» из Лобни занял второе место в номинации, посвященной цифровой модернизации городского хозяйства. На детских площадках города разместили QR-коды, по которым жители могут сразу сообщать о поломках в профильные службы. Это помогает быстрее находить и устранять неполадки и повышает удовлетворенность горожан.

Четвертое место в номинации «Градостроительная политика и развитие ЖКХ» получил проект «Умная аллея спорта» из Люберец. В Центральном парке установили плакаты с портретами лучших тренеров и спортсменов округа. На них разместили QR-коды, ведущие на запись в спортивные секции.

В Миногосуправления региона уточнили, что конкурс «Лучшая муниципальная практика» ежегодно собирает успешные решения в сфере местного самоуправления, направленные на развитие городов и повышение качества жизни. В этом году в двух номинациях участвовало 314 заявок из 60 регионов страны.