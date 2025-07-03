Муниципальные депутаты проверили ремонт многоквартирных домов в Воскресенске

В Воскресенске депутаты вместе с руководителем объединения «Единая Россия» Сергеем Слеповым провели инспекцию выполнения государственной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В микрорайоне Лопатинский планируется отремонтировать 95 домов, а в целом по округу — свыше 200 зданий на сумму почти пяти миллиардов рублей.

В ходе проверки парламентарии осмотрели подвальные помещения и квартиры жителей, где ведутся работы по ремонту систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также крыш.

«Осмотрели подвалы многоквартирных домов, везде чисто и сухо, все сделано хорошо. Также из подвальных помещений рабочие прокладывают до пятого этажа стояки отопления с установкой новых радиаторов. Видно, что работа выполняется качественно. Заходили с коллегами в некоторые квартиры, жители довольны ремонтом», — рассказал Сергей Слепов.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ».