Муниципальные депутаты поздравили ветеранов в Люберцах с Днем Победы

Депутаты Совета городского округа Люберцы Алексей Кочетков, Виктор Худяков, Екатерина Исаева и Сергей Крупенин навестили участницу Великой Отечественной войны Адельфину Михайловну Мазятову и ветерана Григория Александровича Турчанова. Они лично поздравили их с памятными датами и выразили благодарность за их подвиг.

Адельфина Михайловна в этом году отметит свой столетний юбилей. В 15 лет, когда началась война, она сначала работала в госпитале в родном Осташкове, а затем служила связистом на фронтах под Андреаполем, Ржевом, участвовала в обороне Москвы и сражениях под Вязьмой и Смоленском. Несмотря на два ранения, она проявила стойкость и мужество, став символом надежды для многих. Депутат Алексей Кочетков подчеркнул важность сохранения памяти о таких героях и пожелал Адельфине Михайловне крепкого здоровья.