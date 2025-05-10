Муниципальные депутаты поздравили ветеранов в Люберцах с Днем Победы
Депутаты Совета городского округа Люберцы Алексей Кочетков, Виктор Худяков, Екатерина Исаева и Сергей Крупенин навестили участницу Великой Отечественной войны Адельфину Михайловну Мазятову и ветерана Григория Александровича Турчанова. Они лично поздравили их с памятными датами и выразили благодарность за их подвиг.
Адельфина Михайловна в этом году отметит свой столетний юбилей. В 15 лет, когда началась война, она сначала работала в госпитале в родном Осташкове, а затем служила связистом на фронтах под Андреаполем, Ржевом, участвовала в обороне Москвы и сражениях под Вязьмой и Смоленском. Несмотря на два ранения, она проявила стойкость и мужество, став символом надежды для многих. Депутат Алексей Кочетков подчеркнул важность сохранения памяти о таких героях и пожелал Адельфине Михайловне крепкого здоровья.
Григорий Александрович Турчанов родился в 1927 году и был призван в армию в 1944-м, когда ему исполнилось 17 лет. Он служил в пехотном подразделении Первого Дальневосточного фронта и принимал участие в освобождении Маньчжурии. За свою службу он удостоен медалей «За победу над Японией», «Ветеран труда» и других юбилейных наград.
Поздравления проходили при участии депутата Московской областной думы Владимира Жука и муниципального координатора партийного проекта «Единой России» «Историческая память», члена местного совета сторонников партии Владимира Харламова.