Муниципальные депутаты поздравили с Новым годом ветеранов в Химках

В городском округе Химки завершилась акция «С Новым годом, ветеран!» партии «Единая Россия». К ней присоединились муниципальные депутаты. Так, заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев поздравил с праздником председателя местной общественной организации блокадников Ленинграда Надежду Туманову.

«Поздравить ветерана — это не только честь, но и наш долг. Молодежь должна помнить о таких героях и равняться на их подвиги. Подобные акции важны для старшего поколения, ведь они напоминают, что их заслуги ценят, а о них не забывают», — подчеркнул Васильев.

Добрую акцию поддержали и другие народные избранники. Надежда Смирнова, Наталья Каныгина, Ирина Спирина, Инна Монастырская и Валентин Герасимов лично встретились с героями или передали подарки через близких.

«Я имел честь поздравить Елену Елкину, которой в этом году исполнится 100 лет. Хотя ее здоровье не позволяет встречать гостей, мы передали подарок ее дочери. Отмечу, Елена Степановна — живая страница истории. В годы войны она помогала восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях, и помнить такие подвиги крайне важно», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.