Мультидисциплинарная конференция по детской хирургии прошла в медцентре Рошаля

Форум для детских хирургов прошел в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Конференция собрала более 100 врачей, а еще свыше 150 специалистов следили за событиями онлайн.

Открыли форум на тему «Мультидисциплинарный подход в детской хирургии» заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, главный внештатный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Яцык и директор центра Татьяна Шаковоленко.

«Данная конференция призвана стать площадкой для обмена передовым опытом и знаниями. Она важна не только для опытных врачей, но и для молодых специалистов, ординаторов и педиатров, начинающих свой профессиональный путь», — отметил Максим Забелин.

По его словам, важный блок мероприятия посвящен роли среднего медицинского персонала.

В центре обсуждения находились наиболее актуальные вопросы современной детской хирургии — диагностика и лечение патологий и травм, среди которых опасные повреждения головы и шеи, а также острые состояния, при которых необходимо слаженное взаимодействие врачей разных специальностей.

Особенно участников интересовал обмен опытом в вопросе ведения «сложных» пациентов в условиях многопрофильной больницы, а также поиск способов ускорить постановку диагноза в экстренных ситуациях.

«Насыщенная научная программа включила обсуждение новейших методик, среди которых — малоинвазивные и роботизированные технологии. Своим уникальным опытом поделились лидеры в области хирургии, а также коллеги из других регионов России», — отметила Татьяна Шаповаленко.

Научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля выполняет в Подмосковье особую координирующую роль для всех детских медицинских учреждений. Здесь работают ведущие специалисты России в сферах педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностики.