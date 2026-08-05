МЦК-Техникум имени С. П. Королева начал прием на новую специальность

«Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» — новая и востребованная профессия в Подмосковье. Специалисты этой области работают в разных отраслях промышленности: от энергетики и машиностроения до космической сферы.

В техникуме созданы все условия для подготовки квалифицированных специалистов. Обучение длится один год и десять месяцев. Студенты получат навыки работы с контрольно-измерительными приборами, обслуживания систем автоматики и монтажа производственного оборудования.

Курс включает изучение принципов работы и наладки промышленного оборудования, а также основы электротехники, электроники и радиотехники. Студенты проходят практику на градообразующих предприятиях городского округа Королев, что дает им преимущество при трудоустройстве.

Более подробная информация о специальности доступна на официальном сайте техникума [tspk-mo.ru](https://www.tspk-mo.ru/).