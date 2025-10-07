В Красноармейске после благоустройства открыли лесопарк «Банный лес». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал туда, чтобы пообщаться с местными жителями.

«Видим здесь мам с детьми, многие гуляют с колясками. Вместе с жителями обсуждали, создавали этот парк. И сегодня здесь можно смело отдыхать и проводить время. Приятно, что деткам нравится», — отметил глава региона.

На площади почти в 30 гектаров обустроили новые пешеходные маршруты протяженностью шесть километров, в том числе для лыжных прогулок. Также для любителей спорта появились велодорожки, спортивные площадки, воркаут-зона и скейт-парк.

Лесопарк осветили, оборудовали скамейками, защитными навесами и камерами слежения для безопасности. Для юных гостей построили современные игровые площадки. Также для посетителей открыли смотровую, запустили прокатный павильон и кафе.