«Можно смело отдыхать». Андрей Воробьев — об открытии лесопарка в Красноармейске
Воробьев: лесопарк «Банный лес» открыли после благоустройства в Красноармейске
В Красноармейске после благоустройства открыли лесопарк «Банный лес». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал туда, чтобы пообщаться с местными жителями.
«Видим здесь мам с детьми, многие гуляют с колясками. Вместе с жителями обсуждали, создавали этот парк. И сегодня здесь можно смело отдыхать и проводить время. Приятно, что деткам нравится», — отметил глава региона.
На площади почти в 30 гектаров обустроили новые пешеходные маршруты протяженностью шесть километров, в том числе для лыжных прогулок. Также для любителей спорта появились велодорожки, спортивные площадки, воркаут-зона и скейт-парк.
Лесопарк осветили, оборудовали скамейками, защитными навесами и камерами слежения для безопасности. Для юных гостей построили современные игровые площадки. Также для посетителей открыли смотровую, запустили прокатный павильон и кафе.
При проведении работ был сохранен естественный ландшафт. Работы по благоустройству велись в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» и госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».
«Мы постоянно сюда приходим с детьми. Сейчас старшие в саду, а когда выходные — все вместе тут гуляем. ≪…≫ Даже комната матери и ребенка есть. Здесь очень здорово!» — поделилась местная жительница, молодая мама Екатерина Травникова.
Напомним, что в Московской области реализуется программа по благоустройству общественных зон. Благодаря созданному комфорту посещаемость парков стремительно растет, и не только в Пушкинском округе.
В этом году, по словам Воробьева, будут благоустроены 135 общественных мест: 15 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха и других.
Среди самых долгожданных — Вишняковский лесопарк в Балашихе, сквер защитников Москвы в Лобне, а также мост и парк «Дружба» в Люберцах. Работы проведут в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в этом году пройдет обустройство 58 малых общественных территорий и 735 детских площадок.