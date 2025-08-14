Можайские футболисты обыграли команду из Люберец со счетом 2:0

Команда «Багратион» из Можайска встретилась с футболистами клуба «Люберцы» в рамках 15-го тура чемпионата Московской области. В результате встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу первой сборной.
На 34-й минуте матча Павел Житов передал капитану команды Петру Ерахтину мяч, в результате чего удалось забить гол. Последующий пас в штрафную площадь завершил Константин Коростелев. Он отправил мяч в левый нижний угол ворот соперника. Счет стал 1:0 в пользу можайцев.
В первом тайме ситуация не изменилась, а во втором преимущество снова взяла команда «Багратион». На 50-й минуте заработанный штрафной привел ко второму голу. Мяч принял Андрей Арлашин и отправил его в ворота соперника.
Дальнейшая игра прошла под контролем футболистов из Можайска. Люберецкие спортсмены старались изменить ход игры, однако плотная оборона «Багратиона» не оставила шансов на победу.
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году
Больницы Подмосковья получили свыше 50 аппаратов для рентгена с начала года
В Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте