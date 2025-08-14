Можайские футболисты обыграли команду из Люберец со счетом 2:0

Команда «Багратион» из Можайска встретилась с футболистами клуба «Люберцы» в рамках 15-го тура чемпионата Московской области. В результате встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу первой сборной.

На 34-й минуте матча Павел Житов передал капитану команды Петру Ерахтину мяч, в результате чего удалось забить гол. Последующий пас в штрафную площадь завершил Константин Коростелев. Он отправил мяч в левый нижний угол ворот соперника. Счет стал 1:0 в пользу можайцев.

В первом тайме ситуация не изменилась, а во втором преимущество снова взяла команда «Багратион». На 50-й минуте заработанный штрафной привел ко второму голу. Мяч принял Андрей Арлашин и отправил его в ворота соперника.

Дальнейшая игра прошла под контролем футболистов из Можайска. Люберецкие спортсмены старались изменить ход игры, однако плотная оборона «Багратиона» не оставила шансов на победу.