Мотоциклисту с частичной ампутацией руки помогли в Истринской больнице

Мужчина 29 лет поступил в Истринскую больницу с частичной ампутацией руки. После ДТП на мотоцикле конечность байкера почти полностью оторвало от туловища, рука держалась только на мягких тканях.

«Был риск потери руки, но нам удалось ее спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», — рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.

Полтора месяца байкер провел в больнице. Сейчас его выписали под наблюдение травматолога. Парень проходит реабилитацию у невролога, занимается лечебной физкультурой для восстановления функций травмированной руки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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