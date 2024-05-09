Мотопробег в честь Дня Победы прошел в Воскресенске | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 17:46 Мотопробег в честь Дня Победы прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Воскресенское отделение клуба «Ночные волки» открыло мотосезон пробегом в честь Дня Победы. Мотоциклисты проехали по нескольким районам Воскресенска.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин рассказал, что Воскресенское отделение клуба «Ночные волки» открыло мотосезон пробегом, посвященным Дню Победы.

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Мотомарш стартовал от площади Дворца культуры «Юбилейный», охватил несколько микрорайонов Воскресенска и завершился у мемориального комплекса «Вечный огонь». По пути следования участники пробега посетили воинские мемориалы и памятники. Заехали в несколько воскресенских школ, где высадили деревья в честь выпускников, погибших в зоне проведения специальной военной операции.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Мотоциклисты из всероссийского мотоклуба «Ночные волки» являются постоянными участниками патриотических акций и торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Победы.

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