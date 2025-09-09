Мотопробег в честь 35-летия МЧС России прошел в Подольске

В этом году МЧС России отмечает 35-летие. В честь знаменательной даты и закрытия мотосезона в Подольске прошел мотопробег. Участие в нем приняли действующие сотрудники ведомства и ветераны службы.

Начальник пожарно-спасательного отряда № 24 Алексей Тихонов отметил, что подобное мероприятие прошло впервые и надеется, что из него получится зародить целую традицию.

Стартовали мотоциклисты от пожарно-спасательной части № 7 в Подольске. Колонна с флагами проехала по улицам города до памятника Подольским курсантам.

Также пожарные и спасатели почтили память героев артиллерийского и пехотного военных училищ, которые обороняли рубежи Москвы в годы ВОВ. Сотрудники МЧС возложили цветы к подножию монумента.