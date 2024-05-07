Мотопробег пройдет в преддверии Дня Победы в Химках | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:34 Мотопробег пройдет в преддверии Дня Победы в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ежегодный мотопробег, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Химках. По центральным улицам округа провезут Знамя Победы.

Участниками пробега станут автомобилисты и мотоциклисты из клуба «Ночные волки». Маршрут пройдет через «Арену Химки», обелиск «Отстоявшим Отчизну», сквер имени Марии Рубцовой и монумент «Противотанковые ежи». Мероприятие состоится 8 мая в 10:00.

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Клуб «Ночные волки» организовывает автопробеги в Химках уже 10 лет. Мероприятия проходят весной и осенью в память о подвиге советских солдат.

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