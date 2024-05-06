Мотопробег ко Дню Победы прошел в Подольске | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 10:27 Мотопробег ко Дню Победы прошел в Подольске Телеканал «360»

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Мотопробег «Zа Победу!» в Подольске посвятили 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Колонна мотоциклистов посетила мемориалы округа.

Участники мотопробега возложили цветы в память о солдатах, павших во времена Великой Отечественной войны. К мероприятию присоединились ветераны, учащиеся, юнармейцы, кадеты и жители округа.

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«Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто сегодня поддержал наш мотопробег. Сюда приехали жители нашего большого региона из Химок, Чехова, из Москвы. В 79-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне мы отдаем дань уважения нашим предкам — поколению победителей», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Мотоциклисты стартовали с центральной улицы города. Там была первая точка возложения цветов — памятник Подольским курсантам. По словам президента подольского отделения всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Гончаров, участники пробега надеются, что такая акция станет традиционной.

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