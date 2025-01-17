Мотоклуб в Красногорске провел новогодний праздник для детей бойцов СВО

Мотоклуб «Ночные волки» в Красногорске более 20 лет проводит зимние представления для детей с участием большой команды единомышленников. В этом году они показали в байк-центре «Сказ о трех холмах» — спектакль с оригинальным музыкальным сопровождением и стихами в форме русской народной сказки.

Администрация Красногорска плодотворно сотрудничает с мотоклубом «Ночные волки», благодаря чему жители муниципалитета могут посетить эксклюзивное шоу.

«Мы находимся в байк-центре у наших друзей, которые организуют благотворительную елку для детей из числа семей участников специальной военной операции. Сегодня у нас здесь — 327 детишек и 173 взрослых», — сказала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации Красногорска Анастасия Муринец.