Мотогонщики из Люберец заняли третье место на чемпионате России по спидвею

Первенство России среди юношей 13-17 лет и этап первой лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке (спидвею) прошел на стадионе «Нефтяник» в городе Октябрьский в Башкортостане 5 и 6 июля. Спортсмены из Подмосковья на соревнованиях выиграли бронзовые медали.
Турнир, прошедший в Башкортостане, собрал более 20 сильнейших мотогонщиков страны.
Алексей и Иван Симиковы из Люберец выступали за команду СТК «Galaxy». Они тренируются под руководством опытных наставников Олега Маслова и Станислава Кутузова.
Победу в гонке одержали представители башкирского клуба «Алтын-мото», а второе место досталось новосибирской команде «Спидвей-Триумф».