Мотогонщики из Люберец заняли третье место на чемпионате России по спидвею

Первенство России среди юношей 13-17 лет и этап первой лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке (спидвею) прошел на стадионе «Нефтяник» в городе Октябрьский в Башкортостане 5 и 6 июля. Спортсмены из Подмосковья на соревнованиях выиграли бронзовые медали.