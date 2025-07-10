Мотогонщики из Люберец заняли третье место на чемпионате России по спидвею

Фото: Официальное сообщество АНО СТК «Башкирия»

Первенство России среди юношей 13-17 лет и этап первой лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке (спидвею) прошел на стадионе «Нефтяник» в городе Октябрьский в Башкортостане 5 и 6 июля. Спортсмены из Подмосковья на соревнованиях выиграли бронзовые медали.

Турнир, прошедший в Башкортостане, собрал более 20 сильнейших мотогонщиков страны.

Алексей и Иван Симиковы из Люберец выступали за команду СТК «Galaxy». Они тренируются под руководством опытных наставников Олега Маслова и Станислава Кутузова.

Победу в гонке одержали представители башкирского клуба «Алтын-мото», а второе место досталось новосибирской команде «Спидвей-Триумф».

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