Мотофристайл-шоу пройдет в Коломне 19 июля

Масштабные выступления команды мотофристайлеров состоятся в Московской области. В Коломне шоу FMX13 пройдет уже на этой неделе.

Зрители увидят эффектные прыжки с трамплинов, сальто на багги, элементы акробатики в воздухе и выступления профессиональных райдеров. Кроме того, чемпион мира Вахтанг исполнит живой битбокс.

Мероприятие пройдет на Советской площади уже в субботу. Старт события — в пять часов вечера. Здесь также выступит титулованный фристайл-мотокросс райдер России Алексей Колесников.

Посетить шоу могут все желающие без возрастных ограничений.

Отметим, что подобное мероприятие пройдет и в других городах Подмосковья с мая по август. Оно состоится в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Ранее мы рассказывали о том, что экстремальное шоу команды мотофристайла прошло в Истре.