Экстремальное шоу команды мотофристайла прошло в Истре

На площадке у спорткомплекса «Арена-Истра» жителям показали экстремальные трюки на мотоциклах. Основатель движения мотофристайла в стране и руководитель группы Алексей Колесников исполнил легендарное сальто на багги.

Этот трюк могут сделать всего четыре человека в мире, в том числе и Алексей. Он выполнил этот опасный маневр вместе с коллегой из Владивостока.

«Самые сильные эмоции, когда выстреливается рампа, а тебя просто прижимает к сидению. Это здорово!» — рассказала водитель багги Виолетта.

В перерывах между выступлениями мотоциклистов свои треки исполнил чемпион мира по битбоксу Вахтанг. Посмотреть на шоу мотоциклистов пришли более тысячи человек.

Команда FMX13 продолжит свое турне по городам Подмосковья. Следующее выступление пройдет в Коломне, родном городе Алексея Колесникова, а завершится в Дубне. Такое масштабное турне организовало Министерство культуры и туризма Московской области.