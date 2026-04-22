Сезон мотофристайла откроется в Московской области 2 мая
Летний сезон мотофристайла стартует в Московской области с выступления в Рузе 2 мая. За сезон, с мая по август, запланировано 12 заездов в разных городах Подмосковья.
Команда FMX13, известная своими экстремальными мотошоу, будет выступать в следующих городах:
- 16 мая — Рошаль (городской округ Шатура);
- 23 мая — Ступино;
- 12 июня — Сергиев Посад;
- 13 июня — Железнодорожный (городской округ Балашиха);
- 20 июня — Шаховская;
- 27 июня — Жуковский;
- 11 июля — Лобня;
- 18 июля — Чехов;
- 25 июля — Дубна;
- 8 августа — Клин.
Завершится сезон 15 августа в Наро-Фоминске.
FMX13 — это профессиональная команда райдеров, занимающихся фристайл-мотокроссом. Основана в 2007 году Алексеем Колесниковым, одним из самых титулованных райдеров России и пионером мотофристайла в стране. Участники команды исполняют сложные трюки на мотоциклах в воздухе, такие как сальто назад, цунами, синхронные прыжки и другие.
Кроме того, FMX13 проводит лагерь Kolesnikov FMX Camp для молодых райдеров и занимается благотворительностью, помогая людям с ограниченными возможностями почувствовать эмоции от мотоциклов.