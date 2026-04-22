Сезон мотофристайла откроется в Московской области 2 мая

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Летний сезон мотофристайла стартует в Московской области с выступления в Рузе 2 мая. За сезон, с мая по август, запланировано 12 заездов в разных городах Подмосковья.

Команда FMX13, известная своими экстремальными мотошоу, будет выступать в следующих городах:

Завершится сезон 15 августа в Наро-Фоминске.

FMX13 — это профессиональная команда райдеров, занимающихся фристайл-мотокроссом. Основана в 2007 году Алексеем Колесниковым, одним из самых титулованных райдеров России и пионером мотофристайла в стране. Участники команды исполняют сложные трюки на мотоциклах в воздухе, такие как сальто назад, цунами, синхронные прыжки и другие.

Кроме того, FMX13 проводит лагерь Kolesnikov FMX Camp для молодых райдеров и занимается благотворительностью, помогая людям с ограниченными возможностями почувствовать эмоции от мотоциклов.

