Мострансавто внесло изменения в расписание трех автобусных маршрутов

В Подмосковье Мострансавто скорректировало работу трех автобусных маршрутов в Домодедове и Сергиево-Посадском округе для удобства пассажиров, сообщили в Минтрансе области.

С 1 июля в Сергиево-Посадском округе на маршруте № 45 «Скоропусковский – Путепровод» время отправления автобуса от остановки «Скоропусковский» перенесено с 16:50 на 16:55. На маршруте работают два автобуса большого класса, которые выполняют 32 рейса.

В городском округе Домодедово изменения коснулись двух маршрутов. На маршруте № 53 «ст. Барыбино – ул. Южная» время отправления автобуса от остановки «ул. Южная» перенесено с 10:05 на 10:00. Здесь курсирует один автобус, выполняющий 50 рейсов.

На маршруте № 22 «ст. Домодедово – ст. Ленинская» время отправления автобуса от остановки «ст. Домодедово» перенесено с 11:40 на 11:55. На линии работают два автобуса большого и среднего классов, выполняющие 68 рейсов.

В Минтрансе призвали пассажиров быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок.

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