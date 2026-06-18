Мострансавто: с начала года пассажиры совершили более 235 млн поездок

С начала 2026 года автобусы Мострансавто перевезли более 235,5 миллиона пассажиров. Это подсчет количества поездок, которые совершили жители и гости Подмосковья, пользуясь услугами компании.

Компания «Мострансавто» находится в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым популярным способом оплаты проезда остается социальная карта — по ней совершено более 109,5 миллиона поездок. На втором месте — банковские карты, их использовали более 79,2 миллиона раз. По карте «Стрелка» совершено 27,7 миллиона поездок, а картой «Тройка» зафиксировано 19,1 миллиона операций.

Больше всего автобусы пользуются спросом в городах ближнего Подмосковья. В лидерах по количеству поездок — автобусные парки № 10 в Королеве (почти 32 миллиона поездок), № 11 в Балашихе (29,9 миллиона) и № 12 в Ногинске (23,7 миллиона).