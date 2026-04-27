«Мострансавто» предупредило о задержках и измененных маршрутах из-за непогоды

Подмосковные автобусы снизили скорость из-за непогоды, из-за чего рейсы могут выполняться с задержками. Об этом сообщил журналистам начальник Управления по связям с общественностью АО «Мострансавто» Евгений Богук.

Кроме того, схемы маршрутов могут измениться из-за упавших на проезжую часть деревьев. Диспетчеры активно работают вместе с коммунальными и дорожными службами.

«Выпуск подвижного состава поддерживается на максимально возможном уровне. Технические службы успешно усилили контроль», — добавил Богук.

Ранее в Подмосковье из-за погодной ситуации закрыли 44 парка в 15 округах. Упали почти 300 деревьев, 90 из них удалось убрать. Никто не пострадал. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.