Мострансавто организует перевозку гостей закрытия сезона «Единой Школьной Лиги»

Завтра, 29 апреля, Мострансавто обеспечит транспортировку участников и гостей торжественной церемонии закрытия сезона проекта «Единая Школьная Лига Московской области». Мероприятие пройдет на Live Арене в Одинцово. Мострансавто, подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, будет отвечать за доставку юных пассажиров и сопровождающих лиц к месту проведения мероприятия и обратно.

Для перевозки будут задействованы автобусы, оснащенные согласно государственным стандартам: с сиденьями, оснащенными ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами. На время работы на транспортных средствах будут установлены желтые проблесковые маячки.

Все автобусы пройдут обязательный предрейсовый контроль, в ходе которого специалисты проверят системы, обеспечивающие безопасность перевозок и комфорт пассажиров. Водителей дополнительно проинструктируют по правилам дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.

Ожидается, что на Live Арене соберутся более семи тысяч участников. В соревнованиях по баскетболу за звание абсолютного чемпиона сезона 2025/2026 поборются девушки из Люберец и Ленинского округа, а также юноши из Одинцово и Павловского Посада. После спортивной части программы пройдет торжественная церемония награждения победителей.