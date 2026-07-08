Мострансавто организовало транспорт для фестиваля «Лето. Музыка. Музей»

С 8 по 12 июля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет IX Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей». Мострансавто обеспечит транспортное обслуживание мероприятия.

Автобусы компании будут ходить от железнодорожных станций Истра и Новоиерусалимская к месту проведения фестиваля и обратно. Они будут отправляться по мере заполняемости пассажирами.

Все автобусы оснащены необходимым оборудованием для комфортной и безопасной поездки. Перед выходом на маршрут они проходят обязательный предрейсовый контроль. Водителей дополнительно проинструктировали о соблюдении правил дорожного движения и стандартов обслуживания пассажиров.

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» 2026 года посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Президентом фестиваля является народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.