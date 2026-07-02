Компания «Мострансавто» объявила о наборе водителей автобусов

«Мострансавто», крупнейший пассажирский перевозчик Московской области, объявил о наборе водителей автобусов в различных округах Подмосковья. Компания обещает стабильную заработную плату, денежные бонусы и расширенный социальный пакет.

Стать водителем в «Мострансавто» могут мужчины и женщины от 21 года. При первом трудоустройстве или возвращении в компанию после перерыва более года водитель получает единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Для обладателей водительского удостоверения категории B или C предусмотрена возможность бесплатного переобучения на категорию D со стипендией в размере 27 093 рублей. Иногородним кандидатам предлагают бесплатное корпоративное общежитие или ежемесячную компенсацию аренды жилья до 12 тысяч рублей.

В компании действует программа «Приведи друга», по которой предусмотрена премия от 15 тысяч рублей за рекомендацию кандидатов. За рекомендацию второго и последующих кандидатов выплачивается уже по 20 тысяч рублей за каждого.

Расширенный социальный пакет для водителей включает отпуск до 42 дней, бесплатную форменную одежду, регулярные медицинские осмотры за счет предприятия. Детям сотрудников предоставляются путевки в летние оздоровительные лагеря, а работники предпенсионного и пенсионного возраста могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение.

Все актуальные предложения о работе по филиалам, расположенным в различных округах Московской области, опубликованы на официальном сайте предприятия в разделе «Вакансии».

Можно также позвонить в Единый центр подбора персонала по короткому номеру *1795 или мобильному телефону +7 (903) 161-92-91. Кроме того, доступна оперативная связь через специального телеграм-бота.