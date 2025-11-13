Мост в деревне Теренино отремонтируют в Павлово-Посадском округе до конца года

В ходе объезда выяснилось, что пешеходный мост в деревне Теренино нуждается в срочном ремонте, а на народной тропе от моста до деревни необходимо установить наружное освещение для безопасности жителей в темное время суток. Оба приоритетных вопросы взяты на контроль, соответствующие службы должны выполнить работы до конца текущего года.

Денис Семенов также осмотрел подъездные пути и территорию нового кладбища на Аллее Героев в Павловском Посаде. Он отметил неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, переполненные мусорные баки и свалки отходов въездов, что недопустимо для памятного места памяти. Службам дано поручение навести порядок в кратчайшие сроки.

Глава Павлово-Посадского округа также был недоволен качеством уборки и содержанием внутридворовых дорог, распространением несанкционированной рекламы на фонарных столбах. Денис Семенов поручил привести в порядок внутридворовые территории и устранить незаконные объявления.