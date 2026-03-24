Мост у деревни Наро-Осаново капитально отремонтируют к августу

Мост через реку Нару вблизи деревни Наро-Осаново капитально отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Рабочее движение планируют запустить в августе.

Протяженность моста — 12 метров, он находится на Можайском шоссе, которое входит в опорную сеть региона и связывает Одинцово и Рузу.

«Мостовики демонтировали существующее искусственное сооружение, переустроили линию освещения и возвели временную объездную дорогу. Сейчас специалисты выполняют работы по возведению нового сооружения, устраивая его фундамент — всего в работах задействованы десять мостовиков и три единицы спецтехники», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Сейчас на объекте ведут работы по погружению шпунтового ограждения и устраивают котлован под демонтаж фундаментной части береговых опор. Позже там возведут новые конструкции, смонтируют пролетное строение, переустроят коммуникации и сделают удобные подходы.