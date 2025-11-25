Мост на Кервском шоссе в Шатуре капитально отремонтируют по нацпроекту в 2026 году

В Шатуре начался капитальный ремонт моста через озеро Святое-Черное на Кервском шоссе. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

На время ремонта на мосту организовали реверсивное движение со светофором, а автомобили пропускают по очереди. Завершить работы планируют в августе 2026 года.

«В капитальных работах на Шатурском мосту задействованы 13 мостовиков и три единицы спецтехники. Специалисты ведут работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны и перильного ограждения», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Согласно проекту, на мосту отремонтируют опоры и балки, а также уложат новое асфальтобетонное покрытие и установят ограждения. Мост построили в 1968 году. Он обеспечивает подъезд к микрорайону Керва, поселкам Долгуша и Северная Грива, а также к нескольким садовым товариществам. По переправе длиной 46 метров ежедневно проезжают более 400 машин.