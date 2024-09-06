Мост между Некрасовкой и микрорайоном Зенино построят в 2025 году

В Люберцах приступили к строительству пешеходного моста «Дружба» между микрорайоном Зенино и Некрасовкой. Подрядчик начал заливать сваи.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев дали старт проекту в сентябре 2023 года.

«Благоустроенная прибрежная зона озера Черное и пешеходный мост „Дружба“ появятся уже в 2025 году. Предусмотрено создание кругового велопешеходного маршрута, зоны отдыха у воды и мест для рыбалки, установка детских и спортивных площадок, освещения и видеонаблюдения», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Подрядчик обустроит две площадки на буронабивных сваях с настилом и разместит там детские и спортивные площадки, качели, амфитеатр, шезлонги и лавочки. Пространство появится со стороны Люберец.

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