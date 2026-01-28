Коммунальщики в Сергиевом Посаде работают день и ночь после сильного снегопада

Сотрудники коммунальных служб вышли в ночную смену в Сергиевом Посаде, чтобы расчистить дороги от снега к утру. Ключевые магистрали обслуживают круглосуточно.

Во время сильных снегопадов необходимо оперативно расчищать основные дороги именно ночью. Это гарантирует стабильное движение общественного транспорта утром. В перечень приоритетных для ночной расчистки зон входят остановки, пути к учебным заведениям, детским садам и поликлиникам.

Ответственный за ночную смену «Сергиево-Посадского ДРСУ» Артем Богдасаров заявил, что работы начались в 20:00 в ночь на 28 января. Задача — очистить и обработать противогололедной смесью около 200 километров дорог, в том числе основную транспортную артерию Сергиева Посада — проспект Красной Армии.

Для максимально результативной уборки спецтехника работает в колонне: два трактора МТЗ со щетками идут впереди, за ними движутся три комбинированные дорожные машины. Две из них очищают центральную часть дороги, а третья — край дорожного полотна и остановки.

Водитель снегоуборочной машины Юрий рассказал, что регулярно работает в ночь. За смену удается преодолеть примерно 200 километров. В темное время суток продолжают вывозить снег. За одну смену только техника ДРСУ вывозит примерно 300 кубометров с дорог.

Ночью недалеко от вокзала на Вознесенской улице активно работали с техникой МБУ «Благоустройство СП». Водитель с восьмилетним стажем Вячеслав признался, что сложнее всего расчищать территории с припаркованными у края дороги автомобилями. Машины долго приходится объезжать.

Утром эстафету от ночных бригад принимают дневные работники. Уборка снега в Сергиевом Посаде не прекращается. В первую очередь расчищают площадки с мусорными баками, чтобы не задерживать вывоз отходов. Днем на дорогах работают примерно 150 единиц техники и 300 человек.