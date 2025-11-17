Мост через реку Журавку в Красногорске откроют до конца года

Новую дорогу Путилково — Пятницкое шоссе продолжают строить в Красногорске. Одним из важных объектов на ней станет мост через реку Журавку. Там уже начался монтаж лестниц. Полностью работы завершат к концу года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, специалисты уже завершили устройство буронабивных свай и подготовили основания под облицовку. По основному ходу дороги продолжается укладка покрытия.

«На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается почти в 60%. Сейчас дорожники завершают строительство моста через реку Журавку. Его готовность оценивается в 90%. Здесь завершены все опоры и пролетное строение, продолжается монтаж металлического барьерного ограждения и сопряжений», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Дорога обеспечит связь с Пятницким шоссе и улучшит дорожную ситуацию на Путилковском шоссе.

Общая протяженность четырехполосной дороги составит 1,8 километра. На ней также обустроят кольцевую развязку, пешеходную зону и велодорожку

Работы проводят в рамках комплексного плана по модернизации дорожной сети в Путилкове.